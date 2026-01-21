Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о разработке основы соглашения по Гренландии
22:33 21.01.2026 (обновлено: 23:57 21.01.2026)
Трамп заявил о разработке основы соглашения по Гренландии
Трамп заявил о разработке основы соглашения по Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил о разработке основы соглашения по Гренландии
Президент США Дональд Трамп сообщил, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки по Гренландии. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил о разработке основы соглашения по Гренландии

Трамп: на встрече с Рютте была разработала основа соглашения по Гренландии

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки по Гренландии.
"По итогам очень продуктивной встречи, которую я провел с <...> Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и фактически всему Арктическому региону", — написал он в соцсети Truth Social.

При этом Трамп добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
Президент также уточнил, что в переговорах по Гренландии от американской стороны будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. По его словам, если соглашение удастся выполнить, это будет "великим успехом для США и всех членов НАТО".
Позднее Трамп в беседе с журналистами назвал будущую сделку "бесконечной", отметив, что ее детали прорабатываются. Он добавил, что не может представить себе сценарий, в котором Соединенные Штаты стали бы воевать с Данией из-за Гренландии.
Ситуация вокруг острова

С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, а после операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
