Трамп заявил о разработке основы соглашения по Гренландии

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки по Гренландии.

« "По итогам очень продуктивной встречи, которую я провел с <...> Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и фактически всему Арктическому региону", — написал он в соцсети Truth Social.

При этом Трамп добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.

Президент также уточнил, что в переговорах по Гренландии от американской стороны будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. По его словам, если соглашение удастся выполнить, это будет "великим успехом для США и всех членов НАТО".

Позднее Трамп в беседе с журналистами назвал будущую сделку "бесконечной", отметив, что ее детали прорабатываются. Он добавил, что не может представить себе сценарий, в котором Соединенные Штаты стали бы воевать с Данией из-за Гренландии.

Ситуация вокруг острова

С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, а после операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".

Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.