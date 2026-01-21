https://ria.ru/20260121/tramp-2069436266.html
Вице-премьер Швеции призвала Трампа "успокоиться" на фоне слов о Гренландии
Вице-премьер Швеции призвала Трампа "успокоиться" на фоне слов о Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
Вице-премьер Швеции призвала Трампа "успокоиться" на фоне слов о Гренландии
Вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, комментируя... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:31:00+03:00
в мире
гренландия
швеция
сша
дональд трамп
Вице-премьер Швеции призвала Трампа "успокоиться" на фоне слов о Гренландии
Вице-премьер Швеции призвала Трампа успокоиться на фоне притязаний на Гренландию