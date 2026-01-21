Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Швеции призвала Трампа "успокоиться" на фоне слов о Гренландии
22:31 21.01.2026
Вице-премьер Швеции призвала Трампа "успокоиться" на фоне слов о Гренландии
Вице-премьер Швеции призвала Трампа "успокоиться" на фоне слов о Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
Вице-премьер Швеции призвала Трампа "успокоиться" на фоне слов о Гренландии
Вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, комментируя... РИА Новости, 21.01.2026
Вице-премьер Швеции призвала Трампа "успокоиться" на фоне слов о Гренландии

Вице-премьер Швеции призвала Трампа успокоиться на фоне притязаний на Гренландию

© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, комментируя притязания США на Гренландию, обратилась к американскому президенту Дональду Трампу, заявив, что ему "пора успокоиться".
"Мое послание для него (Трампа - ред.): время успокоиться", - заявила она телеканалу Sky News.
Она добавила, что Европа не позволит США себя "шантажировать", отмечает телеканал.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
