Трамп не перепутал Гренландию с Исландией, заявили в Белом доме
22:07 21.01.2026
Трамп не перепутал Гренландию с Исландией, заявили в Белом доме
Президент США не путал в ходе выступления на форуме с Давосе Гренландию с Исландией, заверила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, исландия, гренландия, сша, каролин левитт, нато
В мире, Исландия, Гренландия, США, Каролин Левитт, НАТО
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США не путал в ходе выступления на форуме с Давосе Гренландию с Исландией, заверила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Трамп в ходе выступления на форуме в Давосе назвал Гренландию (Greenland) "куском льда" (piece of ice). Впоследствии он применял название Исландия (Iceland) в своей речи, говоря, как могло показаться, о Гренландии. Например, он заявил: "я помогаю НАТО. И до последних нескольких дней, пока я не рассказал им об Исландии, они любили меня".
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Пашинян оправдал оговорку Трампа, перепутавшего Армению с Албанией
18 сентября 2025, 13:09
Ранее в таком контексте Исландию (ice land, ледяную землю) он не упоминал.
На это же обратили внимание и многие СМИ.
"Во время своего выступления на ВЭФ президент Трамп, похоже, трижды перепутал Гренландию и Исландию", – написала в соцсети Х журналистка NewsNation Либби Дин.
"Нет, Либби, не перепутал. В своей речи он назвал Гренландию "куском льда", потому что это и есть кусок льда. Это вы здесь единственная, кто что-то путает", – ответила Левитт в той же соцсети.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп перепутал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен
29 декабря 2025, 02:18
 
В миреИсландияГренландияСШАКаролин ЛевиттНАТО
 
 
