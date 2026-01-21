Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе

© AP Photo / Evan Vucci

Трамп не перепутал Гренландию с Исландией, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США не путал в ходе выступления на форуме с Давосе Гренландию с Исландией, Президент США не путал в ходе выступления на форуме с Давосе Гренландию с Исландией, заверила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Трамп в ходе выступления на форуме в Давосе назвал Гренландию (Greenland) "куском льда" (piece of ice). Впоследствии он применял название Исландия (Iceland) в своей речи, говоря, как могло показаться, о Гренландии. Например, он заявил: "я помогаю НАТО . И до последних нескольких дней, пока я не рассказал им об Исландии, они любили меня".

Ранее в таком контексте Исландию (ice land, ледяную землю) он не упоминал.

На это же обратили внимание и многие СМИ.

"Во время своего выступления на ВЭФ президент Трамп, похоже, трижды перепутал Гренландию и Исландию", – написала в соцсети Х журналистка NewsNation Либби Дин.