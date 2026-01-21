Рейтинг@Mail.ru
Трамп напомнил участникам Давоса, как генсек НАТО называл его "папочкой" - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/tramp-2069433361.html
Трамп напомнил участникам Давоса, как генсек НАТО называл его "папочкой"
Трамп напомнил участникам Давоса, как генсек НАТО называл его "папочкой" - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп напомнил участникам Давоса, как генсек НАТО называл его "папочкой"
Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе с иронией напомнил участникам форума о том, как генсек НАТО называл его... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:06:00+03:00
2026-01-21T22:06:00+03:00
в мире
давос
сша
иран
марк рютте
дональд трамп
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069369032_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7a147a058982230793f250a7b0a3ff79.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069432994.html
давос
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069369032_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_80b46184c8684ad1b097a44d97b00e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, сша, иран, марк рютте, дональд трамп, нато, politico
В мире, Давос, США, Иран, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Politico
Трамп напомнил участникам Давоса, как генсек НАТО называл его "папочкой"

Трамп с иронией напомнил участникам Давоса, как генсек НАТО называл его папочкой

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе с иронией напомнил участникам форума о том, как генсек НАТО называл его "папочкой".
"Они называли меня папочкой последний раз, один очень умный человек сказал: "Он наш папочка. Он всем командует". Я как бы всем руководил. Я перешел от руководства к тому, что стал ужасным человеком", - сказал Трамп.
Ранее на саммите альянса генсек НАТО Марк Рютте, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело. Газета Politico писала, что некоторые европейские чиновники были раздражены "подхалимским" поведением Рютте по отношению к Трампу на саммите
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп уберет 47 из названия истребителя F-47, если он ему не понравится
Вчера, 22:05
 
В миреДавосСШАИранМарк РюттеДональд ТрампНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала