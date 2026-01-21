Рейтинг@Mail.ru
Трамп уберет 47 из названия истребителя F-47, если он ему не понравится - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/tramp-2069432994.html
Трамп уберет 47 из названия истребителя F-47, если он ему не понравится
Трамп уберет 47 из названия истребителя F-47, если он ему не понравится - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп уберет 47 из названия истребителя F-47, если он ему не понравится
Президент США Дональд Трамп заявил, что уберёт цифру 47 из названия новейшего истребителя шестого поколения F-47, если самолет придется ему не по вкусу. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:05:00+03:00
2026-01-21T22:05:00+03:00
в мире
сша
давос
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069368369_676:116:2856:1342_1920x0_80_0_0_77d35efc5d596614da4f758cbbecc2d9.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069430697.html
https://ria.ru/20260121/daniya-2069424038.html
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069368369_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e79b1f011aadf72ec44dc4cc5bef5c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, давос, дональд трамп
В мире, США, Давос, Дональд Трамп
Трамп уберет 47 из названия истребителя F-47, если он ему не понравится

Трамп уберет цифру 47 из названия истребителя F-47, если он ему не понравится

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС (Швейцария), 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уберёт цифру 47 из названия новейшего истребителя шестого поколения F-47, если самолет придется ему не по вкусу.
"Его назвали F‑47. Если он мне не понравится, я уберу из названия цифру 47. Интересно, почему они вообще назвали его 47", - сказал он во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дании следует прямо сообщить об отказе обсуждать Гренландию, заявил Трамп
Вчера, 21:59
В марте Трамп, являющийся 47-м президентом США, представил истребитель F‑47, который должен стать первым боевым самолетом шестого поколения. Он заявил, что это будет самый продвинутый, мощный и смертоносный самолет из когда-либо созданных, и сообщил, что экспериментальная версия уже почти пять лет летает в тайне ото всех.
По сообщениям портала War Zone, ВВС США планируют закупить минимум 185 истребителей F‑47 как преемника F‑22 Raptor, при этом средняя стоимость одного самолёта может превысить 300 миллионов долларов, что примерно в три раза выше цены F‑35.
Администрация Трампа запросила 3,5 миллиарда долларов на программу в бюджете на 2026 год.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
МИД Дании прокомментировал обещания Трампа не захватывать Гренландию
Вчера, 20:45
 
В миреСШАДавосДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала