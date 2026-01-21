Трамп уберет 47 из названия истребителя F-47, если он ему не понравится

ДАВОС (Швейцария), 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уберёт цифру 47 из названия новейшего истребителя шестого поколения F-47, если самолет придется ему не по вкусу.

"Его назвали F‑47. Если он мне не понравится, я уберу из названия цифру 47. Интересно, почему они вообще назвали его 47", - сказал он во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе

В марте Трамп , являющийся 47-м президентом США , представил истребитель F‑47, который должен стать первым боевым самолетом шестого поколения. Он заявил, что это будет самый продвинутый, мощный и смертоносный самолет из когда-либо созданных, и сообщил, что экспериментальная версия уже почти пять лет летает в тайне ото всех.

По сообщениям портала War Zone, ВВС США планируют закупить минимум 185 истребителей F‑47 как преемника F‑22 Raptor, при этом средняя стоимость одного самолёта может превысить 300 миллионов долларов, что примерно в три раза выше цены F‑35.