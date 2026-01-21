Рейтинг@Mail.ru
Дании следует прямо сообщить об отказе обсуждать Гренландию, заявил Трамп
21:59 21.01.2026
Дании следует прямо сообщить об отказе обсуждать Гренландию, заявил Трамп
Дании следует прямо сообщить об отказе обсуждать Гренландию, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Дании следует уведомить его напрямую, если она отказывается вести переговоры по вопросу Гренландии. РИА Новости, 21.01.2026
2026
Дании следует прямо сообщить об отказе обсуждать Гренландию, заявил Трамп

ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Дании следует уведомить его напрямую, если она отказывается вести переговоры по вопросу Гренландии.
"Мне не нравится узнавать что-либо в пересказе: если он (министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен - ред.) хочет мне что-то сказать, пусть скажет это мне в лицо", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста об отказе главы МИД Дании обсуждать тему перехода Гренландии к США.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
МИД Дании прокомментировал обещания Трампа не захватывать Гренландию
