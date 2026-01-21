https://ria.ru/20260121/tramp-2069430697.html
Дании следует прямо сообщить об отказе обсуждать Гренландию, заявил Трамп
Дании следует прямо сообщить об отказе обсуждать Гренландию, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
Дании следует прямо сообщить об отказе обсуждать Гренландию, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Дании следует уведомить его напрямую, если она отказывается вести переговоры по вопросу Гренландии. РИА Новости, 21.01.2026
