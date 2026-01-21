Рейтинг@Mail.ru
Трамп готов заплатить за Гренландию, если в этом будет необходимость - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 21.01.2026 (обновлено: 21:43 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/tramp-2069428128.html
Трамп готов заплатить за Гренландию, если в этом будет необходимость
Трамп готов заплатить за Гренландию, если в этом будет необходимость - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп готов заплатить за Гренландию, если в этом будет необходимость
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заплатить за Гренландию, если возникнет такая необходимость, добавив при этом, что вопрос датского острова это... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T21:32:00+03:00
2026-01-21T21:43:00+03:00
гренландия
в мире
сша
давос
марк рютте
нато
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069369032_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7a147a058982230793f250a7b0a3ff79.jpg
https://ria.ru/20260121/daniya-2069424038.html
гренландия
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069369032_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_80b46184c8684ad1b097a44d97b00e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, в мире, сша, давос, марк рютте, нато, дональд трамп
Гренландия, В мире, США, Давос, Марк Рютте, НАТО, Дональд Трамп
Трамп готов заплатить за Гренландию, если в этом будет необходимость

Трамп заявил, что готов заплатить за Гренландию, если в этом будет необходимость

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС (Швейцария), 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заплатить за Гренландию, если возникнет такая необходимость, добавив при этом, что вопрос датского острова это прежде всего проблема безопасности всего НАТО.
"Я могу это представить, да, могу. Но есть и более высокая цена — это цена безопасности и защищённости, национальной и международной безопасности, которая касается многих ваших стран (НАТО – ред.). Вот это и есть настоящая цена, и это большая цена", — сказал Трамп перед своей встречей с генсеком НАТО Марком Рютте на полях форму в Давосе, отвечая на вопрос, видит ли он возможность покупки Гренландии и за какую цену.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
МИД Дании прокомментировал обещания Трампа не захватывать Гренландию
Вчера, 20:45
 
ГренландияВ миреСШАДавосМарк РюттеНАТОДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала