Доходы от пошлин позволят США выйти из кризиса, считает Трамп 21.01.2026
21:04 21.01.2026
Доходы от пошлин позволят США выйти из кризиса, считает Трамп
Рост экономики, снижение государственных расходов и доходы от пошлин позволят США выйти из кризиса и погасить государственный долг, заявил президент Соединенных РИА Новости, 21.01.2026
в мире
сша
давос
дональд трамп
джордж буш (младший)
сша
давос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371167_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_0dde47a5eed564c3a53ec1700a588ce6.jpg
1920
1920
true
в мире, сша, давос, дональд трамп, джордж буш (младший)
В мире, США, Давос, Дональд Трамп, Джордж Буш (младший)
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Рост экономики, снижение государственных расходов и доходы от пошлин позволят США выйти из кризиса и погасить государственный долг, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Я думаю, мы будем расти и выходить из кризиса. Я думаю, мы будем погашать долг. Мы получаем огромные деньги от таможенных пошлин, и это справедливо. И, опять же, я использую их разумно", - сказал американский лидер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трамп также пообещал сокращать государственные расходы.
Госдолг США после возвращения Трампа в Белый дом вырос на 2,25 триллиона долларов, достигнув 38,5 триллиона - это максимум для первого года среди всех президентов страны, подсчитало ранее РИА Новости по данным американского минфина. Самым скромным по росту госдолга в XXI веке стал экс-лидер Соединенных Штатов Джордж Буш-младший: тогда за первый год задолженность выросла всего на 196 миллиардов долларов.
В миреСШАДавосДональд ТрампДжордж Буш (младший)
 
 
Заголовок открываемого материала