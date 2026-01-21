Доходы от пошлин позволят США выйти из кризиса, считает Трамп

ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Рост экономики, снижение государственных расходов и доходы от пошлин позволят США выйти из кризиса и погасить государственный долг, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Я думаю, мы будем расти и выходить из кризиса. Я думаю, мы будем погашать долг. Мы получаем огромные деньги от таможенных пошлин, и это справедливо. И, опять же, я использую их разумно", - сказал американский лидер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трамп также пообещал сокращать государственные расходы.
Госдолг США после возвращения Трампа в Белый дом вырос на 2,25 триллиона долларов, достигнув 38,5 триллиона - это максимум для первого года среди всех президентов страны, подсчитало ранее РИА Новости по данным американского минфина. Самым скромным по росту госдолга в XXI веке стал экс-лидер Соединенных Штатов Джордж Буш-младший: тогда за первый год задолженность выросла всего на 196 миллиардов долларов.
