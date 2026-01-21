https://ria.ru/20260121/tramp-2069425006.html
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по украинскому урегулированию
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по украинскому урегулированию
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по украинскому урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер проделали хорошую работу по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 21.01.2026
украина
сша
