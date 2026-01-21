Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США приближаются к завершению конфликта на Украине
20:48 21.01.2026
Трамп заявил, что США приближаются к завершению конфликта на Украине
2026
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приближаются к завершению конфликта на Украине.
"Я думаю, мы приближаемся (к завершению конфликта - ред.)... Я думаю, что мы сможем его (конфликт - ред.) урегулировать", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Ранее Трамп выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в разумно короткий срок.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе страна участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться находится под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
