https://ria.ru/20260121/tramp-2069424542.html
Трамп заявил, что США приближаются к завершению конфликта на Украине
Трамп заявил, что США приближаются к завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил, что США приближаются к завершению конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приближаются к завершению конфликта на Украине. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:48:00+03:00
2026-01-21T20:48:00+03:00
2026-01-21T21:03:00+03:00
сша
украина
в мире
дональд трамп
давос
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc956f1a06811312ee26166d3ee4544d.jpg
https://ria.ru/20260121/forum-2069402167.html
сша
украина
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371944_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_c591cdc9c9e6d44353edbe3755be76f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире, дональд трамп, давос, мирный план сша по украине
США, Украина, В мире, Дональд Трамп, Давос, Мирный план США по Украине
Трамп заявил, что США приближаются к завершению конфликта на Украине
Трамп: США приближаются к завершению конфликта на Украине