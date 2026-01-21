https://ria.ru/20260121/tramp-2069423893.html
Трамп признался, что перешел в разряд пожилых
Президент США Дональд Трамп признался, что раньше был самым молодым в аудитории, а сейчас перешел в разряд пожилых, но подчеркнул, что не чувствует себя старым. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп признался, что перешел в разряд пожилых
Трамп заявил, что не чувствует себя старым после перехода в разряд пожилых
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что раньше был самым молодым в аудитории, а сейчас перешел в разряд пожилых, но подчеркнул, что не чувствует себя старым.
"Раньше я говорил, что я самый молодой в аудитории. Теперь я среди пожилых - не люблю это признавать. Я не чувствую себя старым, но я среди более возрастных", - сказал Трамп
, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе
.
Трамп - старейший президент США
на момент вступления в должность. Сейчас ему 79 лет.
Газета Wall Street Journal в начале января писала после интервью с американским лидером, что он демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни. Издание отмечало, что Трамп часто игнорирует советы врачей, полагаясь на то, что сам называет "хорошей генетикой".