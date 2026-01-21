Трамп признался, что перешел в разряд пожилых

ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что раньше был самым молодым в аудитории, а сейчас перешел в разряд пожилых, но подчеркнул, что не чувствует себя старым.

Газета Wall Street Journal в начале января писала после интервью с американским лидером, что он демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни. Издание отмечало, что Трамп часто игнорирует советы врачей, полагаясь на то, что сам называет "хорошей генетикой".