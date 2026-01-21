Рейтинг@Mail.ru
Трамп признался, что перешел в разряд пожилых - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/tramp-2069423893.html
Трамп признался, что перешел в разряд пожилых
Трамп признался, что перешел в разряд пожилых - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп признался, что перешел в разряд пожилых
Президент США Дональд Трамп признался, что раньше был самым молодым в аудитории, а сейчас перешел в разряд пожилых, но подчеркнул, что не чувствует себя старым. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:42:00+03:00
2026-01-21T20:42:00+03:00
в мире
сша
давос
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069209306.html
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, давос, дональд трамп
В мире, США, Давос, Дональд Трамп
Трамп признался, что перешел в разряд пожилых

Трамп заявил, что не чувствует себя старым после перехода в разряд пожилых

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что раньше был самым молодым в аудитории, а сейчас перешел в разряд пожилых, но подчеркнул, что не чувствует себя старым.
"Раньше я говорил, что я самый молодой в аудитории. Теперь я среди пожилых - не люблю это признавать. Я не чувствую себя старым, но я среди более возрастных", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трамп - старейший президент США на момент вступления в должность. Сейчас ему 79 лет.
Газета Wall Street Journal в начале января писала после интервью с американским лидером, что он демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни. Издание отмечало, что Трамп часто игнорирует советы врачей, полагаясь на то, что сам называет "хорошей генетикой".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп пообещал интересную поездку в Давос
Вчера, 06:18
 
В миреСШАДавосДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала