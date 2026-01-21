Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о желающих присоединиться к Совету мира по Газе
20:17 21.01.2026
Трамп рассказал о желающих присоединиться к Совету мира по Газе
Президент США Дональд Трамп сообщил, что от желающих в "Совет мира" нет отбоя. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
сша
египет
давос
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
сша
египет
давос
в мире, сша, египет, давос, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, США, Египет, Давос, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что от желающих в "Совет мира" нет отбоя.
"Все хотят в него ("Совет мира" - ред.). Проблема в обратном: в него хотят (войти - ред.) люди, которых мы не просили вступать", - сказал Трамп на встрече с коллегой из Египта Абелем Фаттахом ас-Сиси на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
По словам американского лидера, в совет хотят войти крупные страны, многие великие люди хотят присоединиться. Президент США назвал формирующуюся структуру величайшей.
"Это будет самый престижный совет, когда-либо созданный", - сказал Трамп.
Ранее президент США рассказал, что пригласил в совет российского коллегу Владимира Путина в качестве одного из мировых лидеров.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение.
В миреСШАЕгипетДавосДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
