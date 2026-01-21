Рейтинг@Mail.ru
Трамп не рассматривает военный сценарий получения контроля над Гренландией - РИА Новости, 21.01.2026
19:48 21.01.2026 (обновлено: 20:12 21.01.2026)
Трамп не рассматривает военный сценарий получения контроля над Гренландией
Трамп не рассматривает военный сценарий получения контроля над Гренландией
Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает военный сценарий получения Соединенными Штатами контроля над Гренландией. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп не рассматривает военный сценарий получения контроля над Гренландией

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает военный сценарий получения Соединенными Штатами контроля над Гренландией.
"Посмотрим, что произойдет (с Гренландией - ред.). Военного (сценария - ред.) нет на повестке. Не думаю, что это понадобится", - сказал Трамп на встрече с президентом Египта Абелем Фаттахом ас-Сиси на полях Международного экономического форума в Давосе.
Американский лидер сообщил, что надеется на здравое рассуждение заинтересованных сторон.
"Думаю, люди рассудят наилучшим образом, используют лучшее суждение. Я не думаю, что это будет необходимо (военный сценарий - ред.)", - уточнил Трамп.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
