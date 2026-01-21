Трамп не рассматривает военный сценарий получения контроля над Гренландией

ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает военный сценарий получения Соединенными Штатами контроля над Гренландией.

Американский лидер сообщил, что надеется на здравое рассуждение заинтересованных сторон.

"Думаю, люди рассудят наилучшим образом, используют лучшее суждение. Я не думаю, что это будет необходимо (военный сценарий - ред.)", - уточнил Трамп.