Трамп заявил о вражде между Зеленским и Путиным - РИА Новости, 21.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 21.01.2026
Трамп заявил о вражде между Зеленским и Путиным
Трамп заявил о вражде между Зеленским и Путиным - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил о вражде между Зеленским и Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что урегулированию конфликта РФ и Украины препятствует в том числе вражда на высшем уровне. РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
сша
россия
украина
сша, россия, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп заявил о вражде между Зеленским и Путиным

Трамп: урегулированию на Украине мешает вражда Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что урегулированию конфликта РФ и Украины препятствует в том числе вражда на высшем уровне.
"Между Зеленским и президентом Путиным существует огромная вражда. Это нехорошо. Это нехорошо для урегулирования", – сказал президент США, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Трамп рассказал, кто должен заниматься разрешением украинского конфликта
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
