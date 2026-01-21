https://ria.ru/20260121/tramp-2069409372.html
Трамп заявил о вражде между Зеленским и Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что урегулированию конфликта РФ и Украины препятствует в том числе вражда на высшем уровне. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил о вражде между Зеленским и Путиным
