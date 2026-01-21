https://ria.ru/20260121/tramp-2069408988.html
"Разрушайте ваши земли". Трамп сделал громкое заявление о Европе
Президент США Дональд Трамп во время речи в Давосе заявил, что Европа переживает коллапс энергетики из-за перехода на возобновляемые источники энергии. РИА Новости, 21.01.2026
"Разрушайте ваши земли". Трамп сделал громкое заявление о Европе
Трамп: энергетический коллапс в Европе вызвали ветряные электростанции
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время речи в Давосе заявил, что Европа переживает коллапс энергетики из-за перехода на возобновляемые источники энергии.
"Вместо того, чтобы строить неэффективные, убыточные ветряные электростанции, мы их демонтируем и не выдаем разрешения на строительство новых. Вместо того, чтобы закрывать энергетические заводы, мы их открываем. Надо двигаться в сторону атомной энергетики. Ну, разрушайте ваши земли", — заявил политик.
Трамп
добавил, что с каждым вращением винта ветряной электростанции Европа
теряет одну тысячу долларов.
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
с 19 по 23 января. Президент США
Дональд Трамп прибыл в швейцарский Давос для участия в форуме 21-ого января.