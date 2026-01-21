"Разрушайте ваши земли". Трамп сделал громкое заявление о Европе

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время речи в Давосе заявил, что Европа переживает коллапс энергетики из-за перехода на возобновляемые источники энергии.

"Вместо того, чтобы строить неэффективные, убыточные ветряные электростанции, мы их демонтируем и не выдаем разрешения на строительство новых. Вместо того, чтобы закрывать энергетические заводы, мы их открываем. Надо двигаться в сторону атомной энергетики. Ну, разрушайте ваши земли", — заявил политик.