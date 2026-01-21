Рейтинг@Mail.ru
19:31 21.01.2026 (обновлено: 19:32 21.01.2026)
"Разрушайте ваши земли". Трамп сделал громкое заявление о Европе
Президент США Дональд Трамп во время речи в Давосе заявил, что Европа переживает коллапс энергетики из-за перехода на возобновляемые источники энергии. РИА Новости, 21.01.2026
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время речи в Давосе заявил, что Европа переживает коллапс энергетики из-за перехода на возобновляемые источники энергии.
"Вместо того, чтобы строить неэффективные, убыточные ветряные электростанции, мы их демонтируем и не выдаем разрешения на строительство новых. Вместо того, чтобы закрывать энергетические заводы, мы их открываем. Надо двигаться в сторону атомной энергетики. Ну, разрушайте ваши земли", — заявил политик.
Трамп пообещал интересную поездку в Давос
Вчера, 06:18
Трамп добавил, что с каждым вращением винта ветряной электростанции Европа теряет одну тысячу долларов.
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. Президент США Дональд Трамп прибыл в швейцарский Давос для участия в форуме 21-ого января.
США хотят сильную Европу, заявил Трамп
Вчера, 17:04
 
