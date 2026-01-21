Рейтинг@Mail.ru
США не смогут обеспечить международную защиту без Гренландии, считает Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
19:07 21.01.2026
США не смогут обеспечить международную защиту без Гренландии, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что без Гренландии Соединенные Штаты не смогут обеспечить "международную защиту". РИА Новости, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что без Гренландии Соединенные Штаты не смогут обеспечить "международную защиту".
"Без нее не получится отличной международной защиты", - заявил Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе.
Трамп подчеркнул, что Гренландия нужна США ради национальной и международной безопасности.
"Посмотрим, что получится", - добавил президент США.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
