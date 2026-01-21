https://ria.ru/20260121/tramp-2069404692.html
США не смогут обеспечить международную защиту без Гренландии, считает Трамп
США не смогут обеспечить международную защиту без Гренландии, считает Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
США не смогут обеспечить международную защиту без Гренландии, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что без Гренландии Соединенные Штаты не смогут обеспечить "международную защиту". РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:07:00+03:00
2026-01-21T19:07:00+03:00
2026-01-21T19:07:00+03:00
в мире
сша
гренландия
давос
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069399405_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_5b686069f7c8e1fa0c88f8ad6e7fa377.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069400131.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069374048.html
сша
гренландия
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069399405_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cec184555d86997ef432bfec9e6d010.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, давос, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Гренландия, Давос, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США не смогут обеспечить международную защиту без Гренландии, считает Трамп
Трамп: без Гренландии США не смогут обеспечить отличную международную защиту