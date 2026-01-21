https://ria.ru/20260121/tramp-2069402617.html
Трамп похвалил Швейцарию за отличные часы
Трамп похвалил Швейцарию за отличные часы - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп похвалил Швейцарию за отличные часы
Президент США Дональд Трамп на встрече с коллегой из Швейцарии Ги Пармеленом похвалил конфедерацию за отличные часы. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
сша
швейцария
давос
дональд трамп
ги пармелен
Трамп похвалил Швейцарию за отличные часы
Трамп на встрече с Пармеленом похвалил Швейцарию за отличные часы