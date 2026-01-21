Рейтинг@Mail.ru
18:59 21.01.2026
Трамп похвалил Швейцарию за отличные часы
Трамп похвалил Швейцарию за отличные часы
Президент США Дональд Трамп на встрече с коллегой из Швейцарии Ги Пармеленом похвалил конфедерацию за отличные часы. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:59:00+03:00
2026-01-21T18:59:00+03:00
В мире, США, Швейцария, Давос, Дональд Трамп, Ги Пармелен
Трамп на встрече с Пармеленом похвалил Швейцарию за отличные часы

© REUTERS / Romina AmatoПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с коллегой из Швейцарии Ги Пармеленом похвалил конфедерацию за отличные часы.
"Вы - великая страна, красивая страна. Вы делаете отличные часы. В производстве часов вам нет равных", - сказал американский лидер.
Трамп также поблагодарил коллегу за прием.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп удивился выступлению Макрона в солнцезащитных очках в Давосе
Вчера, 17:58
 
