Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что встретится с Зеленским в четверг - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 21.01.2026 (обновлено: 18:48 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/tramp-2069396887.html
Трамп заявил, что встретится с Зеленским в четверг
Трамп заявил, что встретится с Зеленским в четверг - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил, что встретится с Зеленским в четверг
Президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с Владимиром Зеленским в четверг, сообщает пресс-пул американского лидера. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:42:00+03:00
2026-01-21T18:48:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
давос
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1fb02a3d5f8af0ad12aae1e8ecceeba.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069385300.html
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f987d618af7b637226092d9d42a88df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, давос, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Дональд Трамп, США, Давос, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Трамп заявил, что встретится с Зеленским в четверг

Трамп сообщил о встрече с Зеленским в четверг

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с Владимиром Зеленским в четверг, сообщает пресс-пул американского лидера.
"Трамп сообщил, что встретится с Зеленским завтра", - говорится в сообщении.
Ранее в ходе выступления на Международном экономическом форуме в Давосе президент США анонсировал встречу с Зеленским в среду.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Третьей мировой войны из-за Украины не будет, заявил Трамп
Вчера, 18:07
 
В миреДональд ТрампСШАДавосВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала