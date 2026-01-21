https://ria.ru/20260121/tramp-2069396887.html
Трамп заявил, что встретится с Зеленским в четверг
Трамп заявил, что встретится с Зеленским в четверг - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил, что встретится с Зеленским в четверг
Президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с Владимиром Зеленским в четверг, сообщает пресс-пул американского лидера. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:42:00+03:00
2026-01-21T18:42:00+03:00
2026-01-21T18:48:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
давос
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1fb02a3d5f8af0ad12aae1e8ecceeba.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069385300.html
сша
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f987d618af7b637226092d9d42a88df7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, давос, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Дональд Трамп, США, Давос, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Трамп заявил, что встретится с Зеленским в четверг
Трамп сообщил о встрече с Зеленским в четверг