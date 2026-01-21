https://ria.ru/20260121/tramp-2069395345.html
Трамп назвал Гренландию Исландией
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на форуме в Давосе несколько раз назвал Гренландию Исландией. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
исландия
сша
давос
дональд трамп
нато
удары сша по венесуэле
исландия
сша
давос
в мире, исландия, сша, давос, дональд трамп, нато, удары сша по венесуэле
