Трамп призвал возродить дух, который помог Западу выйти из "темных веков"
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости защитить культуру и возродить дух, который помог Западу выйти из "темных веков". РИА Новости, 21.01.2026
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости защитить культуру и возродить дух, который помог Западу выйти из "темных веков".
"Мы должны стать сильнее, успешнее и процветать как никогда раньше. Нам нужно защитить эту культуру и заново открыть дух, который вывел Запад из глубин тёмных веков к вершинам человеческих достижений", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Трамп добавил, что современная эпоха стремительных изменений открывает новые возможности благодаря быстро развивающимся технологиям, включая искусственный интеллект. Он подчеркнул, что эти технологии могут приносить как пользу, так и опасность, поэтому за ними необходимо внимательно следить.