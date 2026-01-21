https://ria.ru/20260121/tramp-2069389755.html
Трамп назвал украинский конфликт "войной дронов"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду назвал конфликт на Украине "войной дронов". РИА Новости, 21.01.2026
