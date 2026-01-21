Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал украинский конфликт "войной дронов" - РИА Новости, 21.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 21.01.2026
Трамп назвал украинский конфликт "войной дронов"
Трамп назвал украинский конфликт "войной дронов" - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп назвал украинский конфликт "войной дронов"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду назвал конфликт на Украине "войной дронов". РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
украина
давос
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
давос
украина, давос, дональд трамп, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, Давос, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп назвал украинский конфликт "войной дронов"

Трамп назвал конфликт на Украине войной дронов

Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду назвал конфликт на Украине "войной дронов".
"Это (конфликт на Украине - ред.), если использовать подходящее слово, настоящая бойня. Это ужасно. Что происходит? Это война дронов", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт не начался бы
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДавосДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала