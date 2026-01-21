https://ria.ru/20260121/tramp-2069389100.html
Трамп объявил об удивительной эпохе перемен
Трамп объявил об удивительной эпохе перемен - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп объявил об удивительной эпохе перемен
Президент США Дональд Трамп объявил об удивительной эпохе перемен и невероятном времени в истории. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:20:00+03:00
2026-01-21T18:20:00+03:00
2026-01-21T18:20:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://ria.ru/20260121/tramp-2069383082.html
сша
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил об удивительной эпохе перемен и невероятном времени в истории.
"Мы живем в удивительный период перемен. Это невероятное время", - сообщил Трамп
на Всемирном экономическом форуме.
Он призвал использовать преимущества современности, технологии, "о которых предки не могли и мечтать". Среди таких он назвал искусственный интеллект. "У этого может быть очень хорошее применение, а также оно может быть опасным, нужно следить", - объяснил Трамп.