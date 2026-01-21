Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, кто должен заниматься разрешением украинского конфликта - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 21.01.2026 (обновлено: 18:20 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/tramp-2069386095.html
Трамп рассказал, кто должен заниматься разрешением украинского конфликта
Трамп рассказал, кто должен заниматься разрешением украинского конфликта - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп рассказал, кто должен заниматься разрешением украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешением конфликта России и Украины должна заниматься ООН, а не Соединенные Штаты. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:09:00+03:00
2026-01-21T18:20:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
оон
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069368369_676:116:2856:1342_1920x0_80_0_0_77d35efc5d596614da4f758cbbecc2d9.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069385407.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069368369_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e79b1f011aadf72ec44dc4cc5bef5c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, оон, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, ООН, Мирный план США по Украине
Трамп рассказал, кто должен заниматься разрешением украинского конфликта

Трамп: ООН должна была заниматься разрешением украинского конфликта

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешением конфликта России и Украины должна заниматься ООН, а не Соединенные Штаты.
"Этим должна заниматься Организация Объединенных Наций. Этим не должен заниматься я", - сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трамп добавил, что это не имеет значения, поскольку решить конфликт всё равно нужно ради спасения множества жизней.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп убежден, что украинское урегулирование состоится в короткий срок
Вчера, 18:07
 
В миреРоссияУкраинаСШАООНМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала