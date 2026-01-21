https://ria.ru/20260121/tramp-2069386095.html
Трамп рассказал, кто должен заниматься разрешением украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешением конфликта России и Украины должна заниматься ООН, а не Соединенные Штаты. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп: ООН должна была заниматься разрешением украинского конфликта