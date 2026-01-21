https://ria.ru/20260121/tramp-2069386008.html
Россия и Украина могут заключить сделку, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины дошла до точки, когда стороны могут заключить сделку. РИА Новости, 21.01.2026
Россия и Украина могут заключить сделку, заявил Трамп
Трамп: ситуация вокруг Украины дошла до точки, когда стороны могут заключить мир