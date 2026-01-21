Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина могут заключить сделку, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 21.01.2026 (обновлено: 18:16 21.01.2026)
Россия и Украина могут заключить сделку, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины дошла до точки, когда стороны могут заключить сделку. РИА Новости, 21.01.2026
Россия и Украина могут заключить сделку, заявил Трамп

Трамп: ситуация вокруг Украины дошла до точки, когда стороны могут заключить мир

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины дошла до точки, когда стороны могут заключить сделку.
"Я считаю, что сейчас они (президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский - ред.) находятся на том этапе, когда могут встретиться и заключить сделку", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Трамп заявил, что хочет положить конец "бойне" на Украине
