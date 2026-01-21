https://ria.ru/20260121/tramp-2069385407.html
Трамп убежден, что украинское урегулирование состоится в короткий срок
Трамп убежден, что украинское урегулирование состоится в короткий срок - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп убежден, что украинское урегулирование состоится в короткий срок
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в разумно короткий срок. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп убежден, что украинское урегулирование состоится в короткий срок
Трамп убежден, что украинское урегулирование состоится в разумно короткий срок