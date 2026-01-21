Рейтинг@Mail.ru
Трамп убежден, что украинское урегулирование состоится в короткий срок
18:07 21.01.2026 (обновлено: 18:29 21.01.2026)
Трамп убежден, что украинское урегулирование состоится в короткий срок
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в разумно короткий срок. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в разумно короткий срок.
"Я думаю, могу сказать, что мы находимся разумно близко к (мирному - ред.) соглашению (по Украине - ред.), но часто получается так: у нас есть договоренность с Россией, а... Зеленский ее не выполняет", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Трамп назвал украинский конфликт "войной дронов"
