https://ria.ru/20260121/tramp-2069385300.html
Третьей мировой войны из-за Украины не будет, заявил Трамп
Третьей мировой войны из-за Украины не будет, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
Третьей мировой войны из-за Украины не будет, заявил Трамп
Ситуация вокруг Украины больше не угрожает третьей мировой войной, заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что она могла бы случиться, если бы он не стал... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:07:00+03:00
2026-01-21T18:07:00+03:00
2026-01-21T18:18:00+03:00
в мире
украина
сша
давос
мирный план сша по украине
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371167_0:228:3071:1955_1920x0_80_0_0_f6b86c881a97f3017f1f6a42c55069d3.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069386008.html
украина
сша
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371167_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_0dde47a5eed564c3a53ec1700a588ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, давос, мирный план сша по украине, дональд трамп
В мире, Украина, США, Давос, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп
Третьей мировой войны из-за Украины не будет, заявил Трамп
Трамп: третьей мировой войны из-за конфликта на Украине не будет