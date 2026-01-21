Рейтинг@Mail.ru
Третьей мировой войны из-за Украины не будет, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 21.01.2026 (обновлено: 18:18 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/tramp-2069385300.html
Третьей мировой войны из-за Украины не будет, заявил Трамп
Третьей мировой войны из-за Украины не будет, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
Третьей мировой войны из-за Украины не будет, заявил Трамп
Ситуация вокруг Украины больше не угрожает третьей мировой войной, заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что она могла бы случиться, если бы он не стал... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:07:00+03:00
2026-01-21T18:18:00+03:00
в мире
украина
сша
давос
мирный план сша по украине
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371167_0:228:3071:1955_1920x0_80_0_0_f6b86c881a97f3017f1f6a42c55069d3.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069386008.html
украина
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371167_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_0dde47a5eed564c3a53ec1700a588ce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, давос, мирный план сша по украине, дональд трамп
В мире, Украина, США, Давос, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп
Третьей мировой войны из-за Украины не будет, заявил Трамп

Трамп: третьей мировой войны из-за конфликта на Украине не будет

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины больше не угрожает третьей мировой войной, заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что она могла бы случиться, если бы он не стал президентом.
"Я думаю, это (вооруженный конфликт на Украине - ред.) могло бы закончиться третьей мировой войной, если хотите знать правду, если бы Камала (Харрис - ред.) стала президентом или Джо (Байден - ред.), кто угодно из них, это могло бы закончиться третьей мировой войной... Мы хотим, чтоб это закончилось, но третьей мировой войны не будет.... Ситуация была очень-очень плохая, и она сейчас такая, но, я думаю, уже не настолько", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Россия и Украина могут заключить сделку, заявил Трамп
Вчера, 18:09
 
В миреУкраинаСШАДавосМирный план США по УкраинеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала