Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии, заявил Трамп
Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии, учитывая, что королевство - маленькое государство, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:05:00+03:00
в мире
гренландия
дания
дональд трамп
сша
