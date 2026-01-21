Рейтинг@Mail.ru
Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии, заявил Трамп
18:05 21.01.2026 (обновлено: 18:24 21.01.2026)
Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии, заявил Трамп
Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии, заявил Трамп
Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии, учитывая, что королевство - маленькое государство, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии, заявил Трамп

Трамп: Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии

Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии, учитывая, что королевство - маленькое государство, заявил президент США Дональд Трамп.
"Ну, это (содержание Гренландии - ред.) обходится Дании в сотни миллионов долларов в год, а Дания - это небольшая страна, замечательные люди, но, знаете, это очень дорого", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
США запомнят отказ на свое предложение по Гренландии, заявил Трамп
Вчера, 17:23
 
