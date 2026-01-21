Трамп удивился выступлению Макрона в солнцезащитных очках в Давосе

ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удивился тому, что его французский коллега Эммануэль Макрон выступал в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я видел его вчера в этих прекрасных солнцезащитных очках. Что, черт возьми, случилось?", - задался Трамп вопросом во время своего выступления на ВЭФ в Давосе

Американский лидер также добавил, что Макрон ему нравится, хотя в это сложно поверить.

"Он мне нравится. Он мне действительно нравится, трудно поверить, правда?" - сказал Трамп.

Ранее Макрон выступил с речью на форуме в Давосе. Во время своего выступления французский лидер был в темных очках.

Макрон в четверг заявил на встрече с представителями Новой Каледонии в Елисейском дворце, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда.