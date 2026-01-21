https://ria.ru/20260121/tramp-2069382741.html
Трамп удивился выступлению Макрона в солнцезащитных очках в Давосе
2026-01-21T17:58:00+03:00
2026-01-21T17:58:00+03:00
2026-01-21T18:02:00+03:00
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удивился тому, что его французский коллега Эммануэль Макрон выступал в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Я видел его вчера в этих прекрасных солнцезащитных очках. Что, черт возьми, случилось?", - задался Трамп
вопросом во время своего выступления на ВЭФ в Давосе
.
Американский лидер также добавил, что Макрон
ему нравится, хотя в это сложно поверить.
"Он мне нравится. Он мне действительно нравится, трудно поверить, правда?" - сказал Трамп.
Ранее Макрон выступил с речью на форуме в Давосе. Во время своего выступления французский лидер был в темных очках.
Макрон в четверг заявил на встрече с представителями Новой Каледонии
в Елисейском дворце, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда.
В пятницу французский лидер выступал с ежегодным обращением к военным с налитым кровью глазом. В Елисейском дворце сообщили, что у президента лопнул сосуд в глазу, и заверили, что это неопасно.