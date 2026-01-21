Рейтинг@Mail.ru
Трамп удивился выступлению Макрона в солнцезащитных очках в Давосе - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 21.01.2026 (обновлено: 18:02 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/tramp-2069382741.html
Трамп удивился выступлению Макрона в солнцезащитных очках в Давосе
Трамп удивился выступлению Макрона в солнцезащитных очках в Давосе - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп удивился выступлению Макрона в солнцезащитных очках в Давосе
Президент США Дональд Трамп удивился тому, что его французский коллега Эммануэль Макрон выступал в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:58:00+03:00
2026-01-21T18:02:00+03:00
в мире
давос
сша
новая каледония
эммануэль макрон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069086279_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c77c6fd7af81a1680c30ca78ecfef97.jpg
https://ria.ru/20260121/smi-2069376495.html
давос
сша
новая каледония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069086279_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_dde0212f3dec73ec7a3489381d32bf5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, сша, новая каледония, эммануэль макрон, дональд трамп
В мире, Давос, США, Новая Каледония, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Трамп удивился выступлению Макрона в солнцезащитных очках в Давосе

Трамп удивился, что Макрон выступал в солнцезащитных очках на ВЭФ

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удивился тому, что его французский коллега Эммануэль Макрон выступал в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Я видел его вчера в этих прекрасных солнцезащитных очках. Что, черт возьми, случилось?", - задался Трамп вопросом во время своего выступления на ВЭФ в Давосе.
Американский лидер также добавил, что Макрон ему нравится, хотя в это сложно поверить.
"Он мне нравится. Он мне действительно нравится, трудно поверить, правда?" - сказал Трамп.
Ранее Макрон выступил с речью на форуме в Давосе. Во время своего выступления французский лидер был в темных очках.
Макрон в четверг заявил на встрече с представителями Новой Каледонии в Елисейском дворце, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда.
В пятницу французский лидер выступал с ежегодным обращением к военным с налитым кровью глазом. В Елисейском дворце сообщили, что у президента лопнул сосуд в глазу, и заверили, что это неопасно.
Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ назвали возможную причину кровоподтека в глазу Макрона
Вчера, 17:43
 
В миреДавосСШАНовая КаледонияЭммануэль МакронДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала