Трамп оговорился, назвав Азербайджан "Абербайджаном"
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе оговорился, назвав Азербайджан "Абербайджаном". РИА Новости, 21.01.2026
Трамп в Давосе оговорился, назвав Азербайджан "Абербайджаном"