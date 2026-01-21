https://ria.ru/20260121/tramp-2069379013.html
Трамп пообещал объявить кандидата на пост нового главы ФРС
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время объявит кандидата на пост нового главы ФРС. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
сша
давос
дональд трамп
федеральная резервная система сша
мирный план сша по украине
в мире, сша, давос, дональд трамп, федеральная резервная система сша, мирный план сша по украине
