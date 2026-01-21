https://ria.ru/20260121/tramp-2069378028.html
Без американских военных мир столкнется с угрозами, заявил Трамп
Без американских военных мир столкнется с угрозами, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что без вооруженных сил Соединенных Штатов мир столкнулся бы с такими угрозами, в которые невозможно поверить. РИА Новости, 21.01.2026
Без американских военных мир столкнется с угрозами, заявил Трамп
