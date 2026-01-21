https://ria.ru/20260121/tramp-2069377164.html
Трамп объяснил, для чего нужны пошлины на импорт
Администрация президента США Дональда Трампа вводит импортные пошлины не для того, чтобы навредить торговым партнерам, а с целью наладить сотрудничество с ними, РИА Новости, 21.01.2026
Трамп объяснил, для чего нужны пошлины на импорт
Трамп назвал пошлины способом наладить сотрудничество со странами