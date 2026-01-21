Рейтинг@Mail.ru
Трамп объяснил, для чего нужны пошлины на импорт - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 21.01.2026 (обновлено: 17:53 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/tramp-2069377164.html
Трамп объяснил, для чего нужны пошлины на импорт
Трамп объяснил, для чего нужны пошлины на импорт - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп объяснил, для чего нужны пошлины на импорт
Администрация президента США Дональда Трампа вводит импортные пошлины не для того, чтобы навредить торговым партнерам, а с целью наладить сотрудничество с ними, РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:44:00+03:00
2026-01-21T17:53:00+03:00
дональд трамп
в мире
сша
давос
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069368369_676:116:2856:1342_1920x0_80_0_0_77d35efc5d596614da4f758cbbecc2d9.jpg
https://ria.ru/20260121/ssha-2069373895.html
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069368369_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e79b1f011aadf72ec44dc4cc5bef5c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, в мире, сша, давос, введение трампом пошлин на импорт
Дональд Трамп, В мире, США, Давос, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп объяснил, для чего нужны пошлины на импорт

Трамп назвал пошлины способом наладить сотрудничество со странами

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа вводит импортные пошлины не для того, чтобы навредить торговым партнерам, а с целью наладить сотрудничество с ними, заявил американский лидер.
"Мы хотим работать с этими странами. Мы хотим сотрудничать с ними и не стремимся их разрушить", - сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, комментируя импортные пошлины его администрации.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп рассказал о применении секретного американского оружия
Вчера, 17:35
 
Дональд ТрампВ миреСШАДавосВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала