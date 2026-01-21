Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал требования США в отношении Гренландии малой просьбой - РИА Новости, 21.01.2026
17:36 21.01.2026
Трамп назвал требования США в отношении Гренландии малой просьбой
Президент США Дональд Трамп заявил, что требования Вашингтона в отношении Гренландии несоизмеримо меньше того, что Соединенные Штаты сделали для союзников по... РИА Новости, 21.01.2026
в мире, сша, вашингтон (штат), гренландия, дональд трамп, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Гренландия, Дональд Трамп, НАТО
Трамп назвал требования США в отношении Гренландии малой просьбой

Трамп сравнил притязания США на Гренландию с оказанной помощью союзникам по НАТО

© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что требования Вашингтона в отношении Гренландии несоизмеримо меньше того, что Соединенные Штаты сделали для союзников по НАТО за десятилетия.
"Я прошу лишь кусок льда... это очень малая просьба по сравнению с тем, что мы давали им на протяжении многих десятилетий", - заявил американский лидер на выступлении на Всемирном экономическом форуме.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия
