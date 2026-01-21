https://ria.ru/20260121/tramp-2069374048.html
Трамп назвал требования США в отношении Гренландии малой просьбой
Трамп назвал требования США в отношении Гренландии малой просьбой - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп назвал требования США в отношении Гренландии малой просьбой
Президент США Дональд Трамп заявил, что требования Вашингтона в отношении Гренландии несоизмеримо меньше того, что Соединенные Штаты сделали для союзников по... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:36:00+03:00
2026-01-21T17:36:00+03:00
2026-01-21T17:36:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
гренландия
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc956f1a06811312ee26166d3ee4544d.jpg
https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069366506.html
сша
вашингтон (штат)
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371944_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_c591cdc9c9e6d44353edbe3755be76f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), гренландия, дональд трамп, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Гренландия, Дональд Трамп, НАТО
Трамп назвал требования США в отношении Гренландии малой просьбой
Трамп сравнил притязания США на Гренландию с оказанной помощью союзникам по НАТО