США запомнят отказ на свое предложение по Гренландии, заявил Трамп
17:23 21.01.2026 (обновлено: 19:28 21.01.2026)
США запомнят отказ на свое предложение по Гренландии, заявил Трамп
США будут признательны, если получат согласие на свое предложение по приобретению Гренландии, или запомнят отказ, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. США будут признательны, если получат согласие на свое предложение по приобретению Гренландии, или запомнят отказ, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы хотим кусок льда, чтобы защитить мир, а нам его не дают... У них есть выбор. Вы можете сказать "да" и мы будем очень признательны, или вы можете сказать "нет" и мы запомним", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Трамп назвал Гренландию куском льда
Заголовок открываемого материала