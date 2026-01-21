https://ria.ru/20260121/tramp-2069369424.html
США запомнят отказ на свое предложение по Гренландии, заявил Трамп
США запомнят отказ на свое предложение по Гренландии, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
США запомнят отказ на свое предложение по Гренландии, заявил Трамп
США будут признательны, если получат согласие на свое предложение по приобретению Гренландии, или запомнят отказ, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:23:00+03:00
2026-01-21T17:23:00+03:00
2026-01-21T19:28:00+03:00
в мире
сша
гренландия
давос
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069368369_676:116:2856:1342_1920x0_80_0_0_77d35efc5d596614da4f758cbbecc2d9.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069368202.html
сша
гренландия
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069368369_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e79b1f011aadf72ec44dc4cc5bef5c56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, давос, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Давос, Дональд Трамп
США запомнят отказ на свое предложение по Гренландии, заявил Трамп
Трамп: США будут признательны согласию на покупку Гренландии или запомнят отказ