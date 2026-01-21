https://ria.ru/20260121/tramp-2069368202.html
Трамп назвал Гренландию куском льда
Трамп назвал Гренландию куском льда - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп назвал Гренландию куском льда
Президент США Дональд Трамп назвал Гренландию плохо расположенным "куском льда", который, тем не менее, мог бы "сыграть важную роль в защите мира". РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:20:00+03:00
2026-01-21T17:20:00+03:00
2026-01-21T17:25:00+03:00
гренландия
в мире
сша
давос
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069358283_0:284:3072:2011_1920x0_80_0_0_ed559b4c61d184e1b513d4a2f72a3478.jpg
https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069366506.html
гренландия
сша
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069358283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6da6ff64ef1d0d9d2f710daf1109cfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гренландия, в мире, сша, давос, дональд трамп
Гренландия, В мире, США, Давос, Дональд Трамп
Трамп назвал Гренландию куском льда
Трамп назвал Гренландию куском льда, который сыграет важную роль