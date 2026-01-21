Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Гренландию куском льда
17:20 21.01.2026
Трамп назвал Гренландию куском льда
Трамп назвал Гренландию куском льда
Президент США Дональд Трамп назвал Гренландию плохо расположенным "куском льда", который, тем не менее, мог бы "сыграть важную роль в защите мира".
Трамп назвал Гренландию куском льда

Трамп назвал Гренландию куском льда, который сыграет важную роль

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Гренландию плохо расположенным "куском льда", который, тем не менее, мог бы "сыграть важную роль в защите мира".
"Я прошу о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте, который мог бы сыграть жизненно важную роль в обеспечении мира и защите мира", - сказал Трамп в обращении к участникам ВЭФ в Давосе.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия
