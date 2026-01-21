https://ria.ru/20260121/tramp-2069367874.html
Трамп убежден, что Путин хочет урегулирования на Украине
Трамп убежден, что Путин хочет урегулирования на Украине - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп убежден, что Путин хочет урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп убежден, что президент России Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:19:00+03:00
2026-01-21T17:19:00+03:00
2026-01-21T17:22:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg
https://ria.ru/20260121/ukraina-2069367966.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_150:0:2028:1408_1920x0_80_0_0_b6a9eaac693a804392bcbf5a56ce6744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп убежден, что Путин хочет урегулирования на Украине
Трамп уверен, что Путин хочет заключить сделку по Украине