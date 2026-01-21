Рейтинг@Mail.ru
Трамп убежден, что Путин хочет урегулирования на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 21.01.2026
Трамп убежден, что Путин хочет урегулирования на Украине
Трамп убежден, что Путин хочет урегулирования на Украине - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп убежден, что Путин хочет урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп убежден, что президент России Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине. РИА Новости, 21.01.2026
украина
специальная военная операция на украине
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
сша
россия
украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп убежден, что Путин хочет урегулирования на Украине

Трамп уверен, что Путин хочет заключить сделку по Украине

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что президент России Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине.
"Я веду переговоры с президентом Путиным, и я считаю, что он хочет заключить сделку", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп заявил, что хочет положить конец "бойне" на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
