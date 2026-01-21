https://ria.ru/20260121/tramp-2069367006.html
НАТО и Европа должны работать по урегулированию на Украине, заявил Трамп
НАТО и Европа должны работать по урегулированию на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
НАТО и Европа должны работать по урегулированию на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что это НАТО и Европа должны работать по Украине, а не Вашингтон, ведь его страну отделяет океан от конфликта. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:17:00+03:00
2026-01-21T17:17:00+03:00
2026-01-21T17:25:00+03:00
дональд трамп
европа
украина
мирный план сша по украине
нато
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069356225_0:355:2272:1633_1920x0_80_0_0_e1e21c0efc08a9827472dbf89229ad6f.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069369310.html
европа
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069356225_0:257:2162:1879_1920x0_80_0_0_1deeb8c777997721e3682cbe6c7e1f35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, европа, украина, мирный план сша по украине, нато, сша, в мире
Дональд Трамп, Европа, Украина, Мирный план США по Украине, НАТО, США, В мире
НАТО и Европа должны работать по урегулированию на Украине, заявил Трамп
Трамп: НАТО и Европа, а не США должны работать по урегулированию на Украине