НАТО и Европа должны работать по урегулированию на Украине, заявил Трамп
17:17 21.01.2026 (обновлено: 17:25 21.01.2026)
НАТО и Европа должны работать по урегулированию на Украине, заявил Трамп
НАТО и Европа должны работать по урегулированию на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
НАТО и Европа должны работать по урегулированию на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что это НАТО и Европа должны работать по Украине, а не Вашингтон, ведь его страну отделяет океан от конфликта. РИА Новости, 21.01.2026
дональд трамп, европа, украина, мирный план сша по украине, нато, сша, в мире
Дональд Трамп, Европа, Украина, Мирный план США по Украине, НАТО, США, В мире
НАТО и Европа должны работать по урегулированию на Украине, заявил Трамп

Трамп: НАТО и Европа, а не США должны работать по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что это НАТО и Европа должны работать по Украине, а не Вашингтон, ведь его страну отделяет океан от конфликта.
"Говоря о НАТО, я говорю о Европе. Им нужно заниматься Украиной. Нам это не нужно. Соединенные Штаты находятся очень далеко. Нас разделяет большой, красивый океан. Мы не имеем к этому никакого отношения", - сказал Трамп, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп анонсировал встречу с Зеленским
Вчера, 17:23
 
Дональд ТрампЕвропаУкраинаМирный план США по УкраинеНАТОСШАВ мире
 
 
