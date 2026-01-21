Рейтинг@Mail.ru
Канада существует благодаря США, заявил Трамп
17:15 21.01.2026
Канада существует благодаря США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам. РИА Новости, 21.01.2026
© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам.
"Канада существует благодаря Соединённым Штатам. Помни об этом, Марк (Карни, премьер-министр Канады - ред.), в следующий раз, когда будешь делать свои заявления", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп назвал Гренландию территорией США
