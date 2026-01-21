https://ria.ru/20260121/tramp-2069366095.html
Канада существует благодаря США, заявил Трамп
Канада существует благодаря США, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
Канада существует благодаря США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:15:00+03:00
2026-01-21T17:15:00+03:00
2026-01-21T17:21:00+03:00
в мире
канада
сша
давос
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9ec232cdf94e3cb8d028edc713e8c433.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069365646.html
канада
сша
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_8c77d26a86462c036659db241928e94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, давос, дональд трамп
В мире, Канада, США, Давос, Дональд Трамп
Канада существует благодаря США, заявил Трамп
Трамп: Канада существует благодаря США