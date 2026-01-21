Рейтинг@Mail.ru
США не могут защищать Гренландию на правах лизинга, заявил Трамп
17:15 21.01.2026
США не могут защищать Гренландию на правах лизинга, заявил Трамп
Вашингтон не сможет защищать Гренландию, если просто арендует этот остров, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Вашингтон не сможет защищать Гренландию, если просто арендует этот остров, заявил президент США Дональд Трамп.
"Чтобы защищать ее, нужно владение. Невозможно защитить ее на основе аренды. Во-первых, с юридической точки зрения защитить совершенно невозможно. А во-вторых, с психологической - кто, черт возьми, захочет защищать лицензионное соглашение или аренду, когда речь идет об огромном куске льда посреди океана, где в случае войны значительная часть боевых действий будет происходить именно на этом куске льда", - сказал Трамп в обращении в участникам ВЭФ в Давосе.
Трамп назвал Гренландию куском льда
Вчера, 17:20
 
Дональд ТрампВ миреСШАГренландияВашингтон (штат)
 
 
