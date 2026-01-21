https://ria.ru/20260121/tramp-2069366002.html
США не могут защищать Гренландию на правах лизинга, заявил Трамп
США не могут защищать Гренландию на правах лизинга, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
США не могут защищать Гренландию на правах лизинга, заявил Трамп
Вашингтон не сможет защищать Гренландию, если просто арендует этот остров, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
США не могут защищать Гренландию на правах лизинга, заявил Трамп
