Трамп хочет немедленно начать переговоры о покупке Гренландии США
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о намерении немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии Соединенными Штатами. РИА Новости, 21.01.2026
