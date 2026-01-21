Рейтинг@Mail.ru
17:13 21.01.2026
Трамп назвал Гренландию территорией США
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Гренландия входит в периметр территорий США, так как является частью Западного полушария. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп назвал Гренландию территорией США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Гренландия входит в периметр территорий США, так как является частью Западного полушария.
"Этот огромный незащищенный остров на самом деле является частью Северной Америки, расположенной на северной границе Западного полушария. Это наша территория", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Трамп приписал США победу во Второй мировой
