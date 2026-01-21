https://ria.ru/20260121/tramp-2069365646.html
Трамп назвал Гренландию территорией США
Трамп назвал Гренландию территорией США - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп назвал Гренландию территорией США
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Гренландия входит в периметр территорий США, так как является частью Западного полушария. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:13:00+03:00
2026-01-21T17:13:00+03:00
2026-01-21T17:13:00+03:00
в мире
сша
удары сша по венесуэле
дональд трамп
гренландия
северная америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069359896_167:0:2492:1308_1920x0_80_0_0_658abeb14736cad925b62d9d59c9aa07.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069362692.html
сша
гренландия
северная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069359896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a7b720bfac698c159a8888f8dbe0ff5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, удары сша по венесуэле, дональд трамп, гренландия, северная америка
В мире, США, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, Гренландия, Северная Америка
Трамп назвал Гренландию территорией США
Трамп заявил, что Гренландия является территорией США