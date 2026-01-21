https://ria.ru/20260121/tramp-2069364048.html
Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт не начался бы
Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт не начался бы
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не начался бы, если американские выборы в 2020 году не были сфальсифицированы, добавив, что виновные РИА Новости, 21.01.2026
Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт не начался бы
Трамп назвал условие, при котором конфликт на Украине не начался бы