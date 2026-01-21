Рейтинг@Mail.ru
17:08 21.01.2026 (обновлено: 17:20 21.01.2026)
Трамп заявил, что его позиция по Гренландии не угрожает НАТО
нато, гренландия, в мире, сша, давос, дональд трамп
НАТО, Гренландия, В мире, США, Давос, Дональд Трамп
Трамп заявил, что его позиция по Гренландии не угрожает НАТО

Трамп заявил, что его позиция по Гренландии не угрожает НАТО, а наоборот

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Позиция США по Гренландии не угрожает НАТО, приобретение острова Соединенными Штатами укрепило бы безопасность альянса, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Но это (приобретение Гренландии - ред.) не была бы угроза НАТО, это укрепит безопасность всего альянса. НАТО, НАТО очень несправедливо относится к США", - сказал Трамп, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Много всего будет происходить в Гренландии в случае войны, заявил Трамп
