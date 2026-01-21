https://ria.ru/20260121/tramp-2069363772.html
Трамп заявил, что его позиция по Гренландии не угрожает НАТО
Трамп заявил, что его позиция по Гренландии не угрожает НАТО - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил, что его позиция по Гренландии не угрожает НАТО
Позиция США по Гренландии не угрожает НАТО, приобретение острова Соединенными Штатами укрепило бы безопасность альянса, заявил американский президент Дональд... РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил, что его позиция по Гренландии не угрожает НАТО
Трамп заявил, что его позиция по Гренландии не угрожает НАТО, а наоборот