https://ria.ru/20260121/tramp-2069363369.html
Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики
Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики
Президент США Дональд Трамп признался, что не был сторонником ядерной энергетики из-за вопросов безопасности, но США в этом вопросе достигли значительного... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:08:00+03:00
2026-01-21T17:08:00+03:00
2026-01-21T17:08:00+03:00
в мире
сша
давос
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069358283_0:284:3072:2011_1920x0_80_0_0_ed559b4c61d184e1b513d4a2f72a3478.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069360541.html
сша
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069358283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6da6ff64ef1d0d9d2f710daf1109cfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, давос, дональд трамп
В мире, США, Давос, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики
Трамп признался, что не был сторонником ядерной энергетики
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что не был сторонником ядерной энергетики из-за вопросов безопасности, но США в этом вопросе достигли значительного прогресса.
"Я не был большим сторонником, потому что мне не нравились риски и опасность, но тот прогресс, которого они (американские ядерщики - ред.) добились в ядерной сфере, невероятен, а улучшения в области безопасности просто впечатляют", - сказал Трамп
, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе
.
Министерство энергетики Соединенных Штатов в начале января объявило об инвестициях на 2,7 миллиарда долларов на развитие обогащения урана на территории США
в течение следующих 10 лет.
Ранее стало известно, что конгресс США намерен создать рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии. Отмечалось, что среди задач рабочей группы - разработка и выполнение стратегии по внедрению передовых коммерческих ядерных технологий, а также выявление энергетических потребностей боевого командования и военной инфраструктуры, которые могут быть удовлетворены с помощью современных ядерных реакторов.