Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики

ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что не был сторонником ядерной энергетики из-за вопросов безопасности, но США в этом вопросе достигли значительного прогресса.

Ранее стало известно, что конгресс США намерен создать рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии. Отмечалось, что среди задач рабочей группы - разработка и выполнение стратегии по внедрению передовых коммерческих ядерных технологий, а также выявление энергетических потребностей боевого командования и военной инфраструктуры, которые могут быть удовлетворены с помощью современных ядерных реакторов.