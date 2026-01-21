Рейтинг@Mail.ru
17:07 21.01.2026 (обновлено: 17:11 21.01.2026)
Президент США Дональд Трамп заявил участникам ВЭФ в Давосе, что Гренландия на деле является частью Северной Америки и западного полушария. РИА Новости, 21.01.2026
Гренландия является частью Северной Америки, заявил Трамп

Трамп: Гренландия является частью Северной Америки и западного полушария

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил участникам ВЭФ в Давосе, что Гренландия на деле является частью Северной Америки и западного полушария.
"Этот огромный, незащищенный остров фактически является частью Северной Америки, находясь на северной границе западного полушария. Это наша территория", - сказал Трамп.
Трамп отверг предположение, что Гренландия нужна США из-за ресурсов
Вчера, 17:08
 
