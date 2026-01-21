Рейтинг@Mail.ru
США нуждаются в Гренландии ради обеспечения безопасности, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 21.01.2026 (обновлено: 17:22 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/tramp-2069362400.html
США нуждаются в Гренландии ради обеспечения безопасности, заявил Трамп
США нуждаются в Гренландии ради обеспечения безопасности, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
США нуждаются в Гренландии ради обеспечения безопасности, заявил Трамп
США нуждаются в Гренландии ради обеспечения собственной и международной безопасности, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:05:00+03:00
2026-01-21T17:22:00+03:00
в мире
сша
гренландия
давос
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069356689_0:76:3506:2048_1920x0_80_0_0_3e263d1a5ae16a09aca0d67cd469d8d5.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069365646.html
сша
гренландия
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069356689_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_2333ad70a180408e3690d8e2f76c5ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, давос, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Давос, Дональд Трамп
США нуждаются в Гренландии ради обеспечения безопасности, заявил Трамп

Трамп: США нуждаются в Гренландии ради обеспечения безопасности

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. США нуждаются в Гренландии ради обеспечения собственной и международной безопасности, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"В конечном счете, это вопросы национальной безопасности, и, пожалуй, ни один текущий вопрос не делает ситуацию более наглядной, чем то, что сейчас происходит вокруг Гренландии... Нам это нужно в интересах стратегической национальной безопасности и международной безопасности", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп назвал Гренландию территорией США
Вчера, 17:13
 
В миреСШАГренландияДавосДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала