https://ria.ru/20260121/tramp-2069362400.html
США нуждаются в Гренландии ради обеспечения безопасности, заявил Трамп
США нуждаются в Гренландии ради обеспечения безопасности, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
США нуждаются в Гренландии ради обеспечения безопасности, заявил Трамп
США нуждаются в Гренландии ради обеспечения собственной и международной безопасности, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:05:00+03:00
2026-01-21T17:05:00+03:00
2026-01-21T17:22:00+03:00
в мире
сша
гренландия
давос
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069356689_0:76:3506:2048_1920x0_80_0_0_3e263d1a5ae16a09aca0d67cd469d8d5.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069365646.html
сша
гренландия
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069356689_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_2333ad70a180408e3690d8e2f76c5ff6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, давос, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Давос, Дональд Трамп
США нуждаются в Гренландии ради обеспечения безопасности, заявил Трамп
Трамп: США нуждаются в Гренландии ради обеспечения безопасности