Трамп пообещал, что Венесуэла много заработает на продаже нефти в США
Президент США Дональд Трамп в среду пообещал, что Венесуэла после продажи Соединенными Штатами ее нефти станет зарабатывать больше, чем прежде. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
давос
венесуэла
сша
давос
Новости
ru-RU
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
