Трамп пообещал, что Венесуэла много заработает на продаже нефти в США
16:55 21.01.2026
Трамп пообещал, что Венесуэла много заработает на продаже нефти в США
Президент США Дональд Трамп в среду пообещал, что Венесуэла после продажи Соединенными Штатами ее нефти станет зарабатывать больше, чем прежде.
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
давос
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, давос
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Давос
© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал, что Венесуэла после продажи Соединенными Штатами ее нефти станет зарабатывать больше, чем прежде.
"В ближайшие шесть месяцев Венесуэла заработает больше денег, чем за последние 20 лет. Все крупнейшие нефтяные компании приходят (в Венесуэлу - ред.) вместе с нами. Это просто невероятно", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампДавос
 
 
