16:54 21.01.2026 (обновлено: 17:04 21.01.2026)
Трамп рассказал о ситуации в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что дела в Венесуэле идут фантастически хорошо, Вашингтон ценит сотрудничество с Каракасом. РИА Новости, 21.01.2026
венесуэла, сша, дональд трамп, вашингтон (штат), в мире
Венесуэла, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), В мире
© REUTERS / Jonathan ErnstДональд Трамп на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дела в Венесуэле идут фантастически хорошо, Вашингтон ценит сотрудничество с Каракасом.
"Венесуэла будет развиваться просто фантастически. Мы ценим всё сотрудничество, которое оказывали... Как только атака закончилась, они сказали: давайте заключим сделку", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп пообещал, что Венесуэла много заработает на продаже нефти в США
ВенесуэлаСШАДональд ТрампВашингтон (штат)В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
