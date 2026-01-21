https://ria.ru/20260121/tramp-2069358442.html
Трамп заявил о заключении сделок, покрывающих 40 процентов торговли США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация уже заключила торговые соглашения, охватывающие 40% внешней торговли страны. РИА Новости, 21.01.2026
