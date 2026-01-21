https://ria.ru/20260121/tramp-2069358176.html
Об ошибках Европы и покупке Гренландии. Трамп выступил на форуме в Давосе
Об ошибках Европы и покупке Гренландии. Трамп выступил на форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где раскритиковал политику европейских стран и рассказал о планах по покупке...
в мире, европа, сша, дональд трамп, гренландия, джо байден, нато, владимир путин, украина
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где раскритиковал политику европейских стран и рассказал о планах по покупке Гренландии.
«
"Некоторые места в Европе не узнать, честно, их больше не узнать. <...> Я люблю Европу, и я хочу, чтобы она процветала, но она движется не в том направлении".
Дональд Трамп
президент США
В последние десятилетия в Вашингтоне и европейских столицах сложилось мнение, что единственный способ развития современной западной экономики — постоянное увеличение государственных расходов, неконтролируемая массовая миграция и бесконечный импорт.
«
"Именно этим путем очень неразумно пошли администрация "сонного Джо" — Байдена и многие другие западные правительства, отвернувшись от всего, что делает страны богатыми, могущественными и сильными".
Дональд Трамп
президент США
Трамп также раскритиковал Европу и Великобританию за то, что те не используют имеющиеся у них природные ресурсы.
«
"Они находятся на берегу Северного моря — одного из величайших запасов энергии в мире, но они его не используют, и это одна из причин, по которой их запасы энергии достигли катастрофически низкого уровня при столь же высоких ценах".
Дональд Трамп
президент США
О ситуации вокруг Гренландии
Трамп утверждает, что Штаты поступили глупо, "отдав" Гренландию Дании после Второй мировой войны.
«
"Мы могли бы оставить себе эту территорию, но не сделали этого".
Дональд Трамп
президент США
Он также заявил о намерении немедленно начать переговоры о приобретении острова и отметил, что не хочет и не будет применять силу.
«
"Я прошу лишь кусок льда, чтобы защитить мир, а нам его не дают. <...> У них есть выбор. Вы можете сказать "да", и мы будем очень признательны. Или вы можете сказать "нет", и мы запомним. <...> Это очень малая просьба по сравнению с тем, что мы давали им (союзникам по НАТО. — Прим. ред.) на протяжении многих десятилетий".
Дональд Трамп
президент США
В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но США не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
«
"Во-первых, с юридической точки зрения защитить совершенно невозможно. А во-вторых, с психологической — кто, черт возьми, захочет защищать лицензионное соглашение или аренду, когда речь идет об огромном куске льда посреди океана".
Дональд Трамп
президент США
Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин хочет заключить мирную сделку.
«
"Там идет кровавая бойня. Именно ее я и хочу закончить".
Дональд Трамп
президент США
При этом он добавил, что НАТО и Европа должны работать над разрешением украинского кризиса, а не Вашингтон.
«
"Им нужно заниматься Украиной. Нам это не нужно. Соединенные Штаты находятся очень далеко. Нас разделяет большой красивый океан. Мы не имеем к этому никакого отношения".
Дональд Трамп
президент США
- Дела в Венесуэле идут фантастически хорошо, Штаты ценят сотрудничество.
- США — экономический двигатель планеты, рост американской экономики приносит выгоду всем странам.
- Штаты вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке.
- Администрация сократила федеральные расходы США на 100 миллиардов долларов за год.
- Вашингтон уже заключил торговые сделки, покрывающие 40 процентов объема внешней торговли страны.
- Трамп утверждает, что при нем производство природного газа в США достигло исторического максимума.