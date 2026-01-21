Рейтинг@Mail.ru
Об ошибках Европы и покупке Гренландии. Трамп выступил на форуме в Давосе - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 21.01.2026 (обновлено: 18:42 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/tramp-2069358176.html
Об ошибках Европы и покупке Гренландии. Трамп выступил на форуме в Давосе
Об ошибках Европы и покупке Гренландии. Трамп выступил на форуме в Давосе - РИА Новости, 21.01.2026
Об ошибках Европы и покупке Гренландии. Трамп выступил на форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где раскритиковал политику европейских стран и рассказал о планах по покупке... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:51:00+03:00
2026-01-21T18:42:00+03:00
в мире
европа
сша
дональд трамп
гренландия
джо байден
нато
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069399038_0:130:2747:1675_1920x0_80_0_0_7827d2b93b87c22508067f86581f9f8a.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069263598.html
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
https://ria.ru/20260116/putin-2068186399.html
https://ria.ru/20260116/tramp-2068389981.html
европа
сша
гренландия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе
2026-01-21T16:51
true
PT103M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069399038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a397a8a962d5cc1d46987a50838b0bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, дональд трамп, гренландия, джо байден, нато, владимир путин, украина
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Гренландия, Джо Байден, НАТО, Владимир Путин, Украина

Об ошибках Европы и покупке Гренландии. Трамп выступил на форуме в Давосе

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где раскритиковал политику европейских стран и рассказал о планах по покупке Гренландии.

О положении дел в Европе

«

"Некоторые места в Европе не узнать, честно, их больше не узнать. <...> Я люблю Европу, и я хочу, чтобы она процветала, но она движется не в том направлении".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
В последние десятилетия в Вашингтоне и европейских столицах сложилось мнение, что единственный способ развития современной западной экономики — постоянное увеличение государственных расходов, неконтролируемая массовая миграция и бесконечный импорт.
«

"Именно этим путем очень неразумно пошли администрация "сонного Джо" — Байдена и многие другие западные правительства, отвернувшись от всего, что делает страны богатыми, могущественными и сильными".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В ЕС опасаются давления Трампа на Европу, пишет Bild
Вчера, 11:33
Трамп также раскритиковал Европу и Великобританию за то, что те не используют имеющиеся у них природные ресурсы.
«

"Они находятся на берегу Северного моря — одного из величайших запасов энергии в мире, но они его не используют, и это одна из причин, по которой их запасы энергии достигли катастрофически низкого уровня при столь же высоких ценах".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США

О ситуации вокруг Гренландии

Трамп утверждает, что Штаты поступили глупо, "отдав" Гренландию Дании после Второй мировой войны.
«

"Мы могли бы оставить себе эту территорию, но не сделали этого".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Он также заявил о намерении немедленно начать переговоры о приобретении острова и отметил, что не хочет и не будет применять силу.
«

"Я прошу лишь кусок льда, чтобы защитить мир, а нам его не дают. <...> У них есть выбор. Вы можете сказать "да", и мы будем очень признательны. Или вы можете сказать "нет", и мы запомним. <...> Это очень малая просьба по сравнению с тем, что мы давали им (союзникам по НАТО. — Прим. ред.) на протяжении многих десятилетий".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но США не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
«
"Во-первых, с юридической точки зрения защитить совершенно невозможно. А во-вторых, с психологической — кто, черт возьми, захочет защищать лицензионное соглашение или аренду, когда речь идет об огромном куске льда посреди океана".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51

О конфликте на Украине

Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин хочет заключить мирную сделку.
«
"Там идет кровавая бойня. Именно ее я и хочу закончить".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
При этом он добавил, что НАТО и Европа должны работать над разрешением украинского кризиса, а не Вашингтон.
«

"Им нужно заниматься Украиной. Нам это не нужно. Соединенные Штаты находятся очень далеко. Нас разделяет большой красивый океан. Мы не имеем к этому никакого отношения".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа в ужасе: Путин объявил послам, что теперь произойдет с Украиной
16 января, 08:00

Другие заявления

  • Дела в Венесуэле идут фантастически хорошо, Штаты ценят сотрудничество.
  • США — экономический двигатель планеты, рост американской экономики приносит выгоду всем странам.
  • Штаты вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке.
  • Администрация сократила федеральные расходы США на 100 миллиардов долларов за год.
  • Вашингтон уже заключил торговые сделки, покрывающие 40 процентов объема внешней торговли страны.
  • Трамп утверждает, что при нем производство природного газа в США достигло исторического максимума.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп пригрозил пошлинами странам, не согласным с его планами по Гренландии
16 января, 18:49
 
В миреЕвропаСШАДональд ТрампГренландияДжо БайденНАТОВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала